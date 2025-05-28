Corendon Hotels&Resorts'ta Üst Düzey Atama: Birgül Akgül Direktör Oldu

Corendon Hotels&Resorts'ta Üst Düzey Atama: Birgül Akgül Direktör Oldu
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Corendon Hotels&Resorts'ta Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Birgül Akgül atandı. Akgül, misafir memnuniyetini artırmayı ve markanın kurumsal duruşunu güçlendirmeyi hedefleyecek.

Corendon Hotels&Resorts Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Birgül Akgül atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründe hizmet veren Corendon Turizm Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleşti.

Misafir memnuniyetini ve hizmet kalitesini odağına alan Corendon Hotels&Resorts, yeni sezona yönelik stratejilerini desteklemek amacıyla Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Birgül Akgül'ü getirdi.

Akgül, markanın kurumsal duruşunun güçlendirilmesinde aktif rol üstlenecek.

Turizm ve otelcilik alanında lise ve üniversitede aldığı eğitimi yurt dışında çeşitli programlarla pekiştiren Akgül, halihazırda Kapadokya Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Turizm Yönetimi yüksek lisans programına devam ediyor. Akademik gelişimini sektörel deneyimiyle birleştiren Akgül, son 15 yılda kurumsal iletişim, pazarlama ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlaştı. Akgül, Galatasaray Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin yaşam boyu eğitim merkezlerinden aldığı eğitimlerle, bu uzmanlığını derinleştirdi. Profesyonel kariyerinde Martı Hotels, Divan Otelleri, Millennium&Copthorne Hotels ve Barut Otelleri gibi yerli ve yabancı otel gruplarında çeşitli görevler üstlenen Akgül, bu süreçte misafir deneyimi, pazarlama, reklam, sürdürülebilirlik, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim projelerine imza attı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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