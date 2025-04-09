Corendon, Dövme Tasarımlı Uçağını Tanıttı

Corendon Airlines'a bağlı Corendon Dutch Airlines, tamamen dövme tasarımla giydirilen ilk uçağı kullanıcılarının hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'inci kuruluş yıldönümünü kultayan Cornedon, bu projeyi, Lady Gaga ve Kurt Cobain gibi isimlere dövme yapan dövme sanatçısı Henk Schiffmacher'in iş birliğiyle gerçekleştirdi.

Dövme tasarımlı uçak fikri, Corendon Dutch Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Günay Uslu ve Henk Schiffmacher arasındaki bir sohbet sırasında doğdu. Projenin hayata geçirilmesiyle, Schiffmacher'in yıllar önce dile getirdiği tamamen dövme tasarımlı uçak hayali de gerçeğe dönüştü.

Schiffmacher'in eşinin isminden esinlenilerek "Sweet Louise" adı verilen uçak, klasik denizcilik sembollerinden ilham alan tasarımla giydirildi.

Uçak, Corendon'un en işlek tatil rotalarında yolculara hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Dutch Airlines CEO'su Günay Uslu, şirketin 20'nci yılını kutlarken sıra dışı ve kalıcı bir projeye imza atmak istediklerini belirtti.

Bu iş birliğinin Corendon'un maceracı ruhunu yansıttığını vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Dövme tasarımlı uçak hem köklerimize hem de yolculuğumuza bir saygı duruşu. Seyahat de sanat gibi güçlü hikayeler anlatabilir ve insanları beklenmedik şekilde bir araya getirebilir. Dövme tasarımını uçağa uygulamak karmaşık bir süreçti. Tasarımın sanatsal bütünlüğünü bozmadan uçağın yüzeyine uygun şekilde ölçeklendirilmesi gerekiyordu. Havacılık ve sanat uzmanlarıyla yakın çalıştık. Oldukça titiz bir süreçti ama ortaya çıkan sonuç hepimiz için son derece tatmin edici oldu."

Dövme sanatçısı Schiffmacher ise tasarımın seyahat tutkusuna bir övgü olduğunu belirtti. Schiffmacher, tasarımda yıllar içinde dünyayı gezerken edindiği deneyimleri, tanıştığı insanları ve kurduğu bağları yansıttığını ifade etti.???????