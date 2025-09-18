Corendon Airlines, 2026 Sezonu Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Corendon Airlines, 2026 sezonu büyüme hedeflerini geleneksel olarak düzenlediği sektör buluşması "Get Together 2025" etkinliğinde duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatilseverlere daha uzun sezon, daha fazla uçuş ve yeni destinasyonlarla genişleyen bir seyahat ağı sunmayı hedefleyen Corendon Airlines, 20. yılını kutladığı bu yılki "Get Together" etkinliğini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdi.

Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden, acentelerinden ve havalimanlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte, 2026 sezonunun büyüme hedefleri, yeni destinasyonlar ve işbirlikleri duyuruldu.

Corendon Airlines, nisan ve ekim ayları arasındaki dönemi kapsayan 2026 yaz sezonunda Almanya çıkışlı uçuşlarda yaklaşık yüzde 20, Avusturya çıkışlı uçuşlarda ise yaklaşık yüzde 30 kapasite artışı planlıyor. İsviçre pazarında pist çalışmaları nedeniyle mevcut durum korunurken, İngiltere'de büyüme, Polonya'da ise kapasitenin yaklaşık iki kata çıkarılması hedefleniyor.

Şirketin hayata geçireceği yeni kapasite artışları, destinasyonlara da yansıyacak. Türkiye'ye yönelik uçuşlarda tek haneli bir büyüme öngörülürken, İspanya'da yüzde 90, Mısır'da yüzde 150'nin üzerinde koltuk artışı planlanıyor. Girit hattının öne çıktığı Yunanistan uçuşlarında ise yüzde 12'lik büyüme bekleniyor.

Almanya pazarına odaklanılacak

Firma, 2026 yazında güçlü olduğu pazarlardan Almanya'daki Düsseldorf, Hannover, Köln-Bonn ve Nürnberg üslerinde toplam 10 uçak konuşlandıracak. Bu hamleyle, Almanya'da bu yıla kıyasla yaklaşık iki kat fazla uçakla hizmet verecek şirketin 35 uçaktan oluşan filosu, daha verimli kullanılacak.

Almanya'daki büyüme stratejisini desteklemek amacıyla Frankfurt Havalimanı'nda yer alan House of Logistics and Mobility (HOLM) bünyesinde yeni bir ofis açan Corendon Airlines, genişleyen ekip ve satış ortaklıklarıyla Almanya pazarında daha etkin rol almayı amaçlıyor.

Şirketin büyüme odağında Antalya, Heraklion-Girit ve Hurghada gibi popüler tatil destinasyonları bulunuyor. Nürnberg, Düsseldorf ve Köln-Bonn çıkışlı Hurghada uçuşlarının frekansını haftada 3'ten 5'e yükseltecek Corendon Airlines, Münster/Osnabrück-Heraklion hattını da uçuş ağına ekledi. Bu yıl sadece kısa süreli programda yer alan birçok hat, gelecek yaz sezonunda devam edecek.

Corendon Airlines, 2025-2026 kış sezonunda popüler tatil noktası Şarm El Şeyh'i de uçuş ağına ekleyecek. Kasım ayından itibaren Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den salı ve cuma günleri düzenlenecek uçuşlarla Şarm El Şeyh'e seyahat edilebilecek.

"Yeni yatırımlarla güvenle ilerleyebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Direktörü Christian Hein, 2026 yazında tüm pazarlar genelinde yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme beklediklerini vurguladı.

Özellikle ikinci çeyrekte yüzde 45'e varan bir artış öngördüklerini aktaran Hein, "Stratejik olarak en önemli adımımız, Almanya'daki dört üssümüzü ek uçaklarla güçlendirmek olacak. Son 3 yıldaki başarılı performansımız, bize sağlam bir temel sağladı. Bu sayede yeni yatırımlarla güvenle ilerleyebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.