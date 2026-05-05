Coral Travel'in Balkan turları kampanyalarla devam ediyor

Coral Travel, vizesiz seyahat, kültürel yakınlık ve fiyat avantajlarıyla öne çıkan Balkanlar bölgesi için çeşitli kampanyalar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konum itibarıyla Türkiye'ye yakın bir coğrafyada bulunan Balkanlar'ın tarihi ve kültürel yakınlığı, turistlerin ilgisini çekiyor.

Her mevsim tercih edilen Balkan rotalarından Saraybosna, Üsküp ve Ohrid gibi şehirlerde çok sayıda tarihi Osmanlı eserine rastlanıyor. Her destinasyonda, Osmanlı mutfağının yerel mutfaklarla etkileşimini temsil eden yemekler, festivaller ve gastronomi merkezleri bulunuyor.

Yalnızca kültür turlarıyla sınırlı kalmayan Balkan rotalarından Karadağ ve Arnavutluk'un Adriyatik kıyısında konumlanan şehirleri, deniz tatili ile tarihi atmosferi bir araya getiriyor. Kotor, surlarla çevrili eski şehir yapısı ve körfez manzarasıyla öne çıkarken, Budva, sahil yaşamı ve plajlarıyla yaz döneminin tercih edilen duraklarından biri haline geliyor.

Coral Travel'ın Balkan turlarında sunduğu kampanyalar, talebi artırıyor. Ziraat Bankkart ile sunulan 8 bin 500 liraya varan "Bankkart Lira" yurt dışı tatil planlarını erişilebilir hale getirirken, dönemsel indirimler ve avantajlı ödeme seçenekleri de talebi destekliyor. Artan talep doğrultusunda, popüler Balkan rotalarında kontenjanlar hızla doluyor.

Öte yandan şirket, Balkan destinasyonlarına yönelik ürün çeşitliliğini güçlendirmek ve satış süreçlerini desteklemek amacıyla yetkili satış acentelerinde görevli turizm profesyonellerine eğitim gezisi düzenledi. Program kapsamında bölgenin öne çıkan şehirleri, konaklama noktaları ve turistik durakları yerinde incelenirken, destinasyonun sunduğu deneyim çeşitliliği sahada değerlendirildi.

Şirketin Türkiye çıkışlı Balkan turları dijital kanallar, çağrı merkezi ve yaygın acente ağı üzerinden sunuluyor. Çok kanallı yapı, misafirlerin planlama ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırıyor.

"Zengin içerikli rotalar sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Balkan ülkelerine yönelik talebin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, bölgenin "sezonsuz destinasyon" olarak ilk sıralara yerleştiğini belirtti.

Kamçı, Balkanlar'ın 2026 turizm sezonunda erişilebilir bir alternatif olmayı sürdürdüğüne değinerek, "Balkanlar, vizesiz seyahat imkanı ve sunduğu zengin içerik sayesinde artık yılın her döneminde tercih edilen bir destinasyon haline geldi. Misafirlerimiz tek bir seyahatte birden fazla ülke ve şehir deneyimleyebiliyor. Bu da bölgeyi diğer destinasyonlardan ayrıştıran en önemli avantajlardan biri." değerlendirmesini yaptı.

Artan talep doğrultusunda popüler Balkan rotalarında kontenjanların hızla dolduğunu vurgulayan Kamçı, Coral Travel'ın sezon boyunca farklı programlarla söz konusu ilgiyi karşılamaya devam ettiğini aktardı.

Kamçı, Balkanlar'ın, erişilebilirliği ve sunduğu çeşitlilikle "ana akım" bir destinasyon haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimize hem avantajlı kampanyalar hem de zengin içerikli rotalar sunmaya devam ediyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok farklı şehirden düzenlediğimiz direkt uçuşlarla Balkan turlarını daha geniş bir kitle için ulaşılabilir kılıyoruz. Bu sayede aktarma gerektirmeyen, daha konforlu ve pratik seyahat planları oluştururken, Anadolu'dan seyahat eden misafirlerimize hem ekonomik hem de zaman açısından avantaj sağlayan alternatifler sunuyoruz. Samsun, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Antalya'dan Pegasus Havayolları ve AJet ile gerçekleştirdiğimiz direkt uçuşlar, yaz sezonu boyunca devam ediyor. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlar ile sömestr gibi talebin yoğun olduğu dönemlerde farklı şehirlerden planladığımız charter uçuşlarla Balkan turlarını Anadolu'daki misafirlerimiz için daha da kolaylaştırıyoruz."