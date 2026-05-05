Coinbase, çalışanlarının yüzde 14'ünü işten çıkaracağını duyurdu

Kripto para borsası Coinbase, piyasa koşulları ve yapay zeka dönüşümünü gerekçe göstererek çalışanlarının yaklaşık yüzde 14'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan şirket çalışanlarına gönderdiği e-postayı paylaştı.

Armstrong, söz konusu e-posta mesajında, "Bugün Coinbase'in büyüklüğünü yaklaşık yüzde 14 azaltma yönünde zor bir karar aldım." ifadesini kullandı.

Piyasa koşulları ve yapay zekayı bu karara gerekçe olarak gösteren Armstrong, piyasalardaki dalgalanmalara işaret ederek şirketin iyi sermayelendirilmiş ve farklı gelir kaynaklarına sahip olduğunu ancak işlerinin çeyrekler itibarıyla değişkenlik göstermeye devam ettiğini belirtti.

Armstrong, mevcut piyasa koşullarının maliyet yapısının düzenlemeyi gerektirdiğini vurgulayarak, bu adımın şirketin daha yalın, hızlı ve verimli bir şekilde yoluna devam etmesini amaçladığını aktardı.

Yapay zekanın çalışma biçimini değiştirdiğine de dikkati çeken Armstrong, bunun küçük ve odaklı ekiplerle daha fazla iş yapılmasını mümkün kıldığını ifade etti.

Armstrong, şirketin işleyiş biçiminde de değişikliğe gidileceğini belirterek, daha az katmanlı ve daha hızlı karar alabilen bir yapı hedeflediklerini, yöneticilerin aktif şekilde katkı sağlayacağını ve yapay zeka konusunda uzman yeteneklere odaklanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
