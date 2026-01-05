Çocuklarda epilepside doğru tanı tedavide kritik rol oynuyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, epilepsinin özellikle 3-5 yaş arasındaki çocuklarda yaygın bir sağlık sorunu teşkil ettiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen nörolojik hastalık epilepsi, beyin hücrelerinin anormal ve düzensiz elektriksel aktivitesi nedeniyle nöbetler halinde gerçekleşiyor.

Söz konusu nöbetler, vücudun çeşitli bölgelerinde kasılmalar, bilinç kaybı, ani hareketler ve duyu değişiklikleri gibi farklı semptomlarla kendini gösterebiliyor.

Çocuklarda 3 türü bulunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıkay, hastalığın herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen çocukluk döneminde daha sık görüldüğünü aktardı.

Işıkay, çocuklarda belirtilerin yaşa, nöbet türüne ve şiddetine göre değiştiğini aktararak, "Grand Mal" türünde yaygın kasılmalar ve bilinç kaybı, "Auralar"da bilinç kaybı olmadan duyusal değişiklikler, "Absans" nöbetlerinde ise kısa süreli dalma, boş bakma ve çevreyle ilişkinin kesilmesi durumlarının yaşandığını anlattı.

Nöbetlerin genellikle 3-5 yaş arasında başladığını ancak bazı türlerin doğuştan da görülebildiğini vurgulayan Işıkay, epilepsiye neden olan faktörler arasında genetik yatkınlık, doğum komplikasyonları, kafa travmaları, beyin enfeksiyonları ve yapısal anormalliklerin yer aldığını, bazı vakalarda ise nedenin belirlenemediğini kaydetti.

Işıkay, doğru tanının tedavinin başarısında kritik rol oynadığına değinerek, "Epilepsi tanısı için ayrıntılı hasta öyküsü alınır, nörolojik muayene yapılır ve EEG testiyle beyin dalgaları değerlendirilir. Gerekli durumlarda MR veya BT gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılır. Çocuklarda epilepsi tedavisinde en sık başvurulan yöntem ise antiepileptik ilaçlardır." ifadelerini kullandı.

Tedavide düzenli ilaç kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Işıkay, "Her çocuk farklıdır ve tedavi planı, çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli. İlaçların doğru dozda ve düzenli kullanılması, nöbetlerin kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkay, bazı durumlarda cerrahi tedavi veya özel diyetlerin de uygulanabildiğini, nöbet anında sakin kalınması, çocuğun başının korunması ve tehlikeli nesnelerin uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Ailelerin doktor kontrollerini aksatmaması ve ilaç tedavisine uyum sağlaması gerektiğine işaret eden Işıkay, şunları kaydetti:

"Çocuklarda epilepsi, doğru tedavi ve düzenli takiple başarılı bir şekilde yönetilebilir. Bu süreç uzmanlık gerektirir ve ailelerin hekimleriyle işbirliği içinde hareket etmesi son derece önemli. Çocukların nörolojik sağlığı, onların geleceği için büyük önem taşıyor."