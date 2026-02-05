Haberler

ATP Capital, CloudOne ile yapay zeka odaklı girişimlere destek oluyor

ATP Capital tarafından İTÜ Teknokent'te kurulan Cloudone, yapay zeka odaklı girişimlere destek vererek gelir ve verimlilik artırmayı hedefliyor. Şirket, teknoloji geliştirme süreçlerini yatırım perspektifiyle birleştirerek sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasına katkıda bulunacak.

ATP Capital tarafından İTÜ Teknokent'te faaliyete geçirilen Cloudone Bilişim ve Teknoloji AŞ (CloudOne), yapay zeka odaklı girişimlere destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CloudOne bünyesinde oluşturulacak veri bilimi ve yapay zeka odaklı ekip, yüksek katma değer üretme potansiyeline sahip ürün ve hizmetler geliştirerek, teknolojileriyle kurumların gelirlerini ve verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

Şirket, söz konusu yapı aracılığıyla teknoloji geliştirme süreçlerini yatırım perspektifiyle birleştirerek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.

CloudOne, akademik bilgi birikimi, girişimcilik kültürü ve kurumsal deneyimi bir araya getiren üretim alanı olarak kurgulanıyor.

Yaklaşım, erken aşamadaki fikirlerin doğru ekipler ve teknolojilerle buluşarak olgunlaşması, yatırım yapılabilir girişimlere dönüşmesi ve küresel pazarlara açılabilecek ölçekte büyümesini destekliyor.

Şirket, gerçekleştirdiği yatırımla yapay zekayı yalnızca teknoloji alanı olarak değil, uzun vadeli büyümenin, verimlilik artışının ve rekabet avantajının stratejik bir unsuru olarak ele alırken, yeni girişimlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan sürdürülebilir değer üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Capital Üst Yöneticisi (CEO) Alp Can Gökdeniz, alınan yatırım kararının uzun vadeli yatırım vizyonlarının önemli parçası olduğunu belirtti.

Yapay zeka ve veri bilimi alanını, geleceğin iş modellerini şekillendiren temel yatırım alanlarından biri olarak konumlandırdıklarını aktaran Gökdeniz, "CloudOne ile oluşturduğumuz yapı, teknoloji geliştirme, ürünleştirme ve girişim üretme süreçlerini aynı çatı altında toplayarak, ölçeklenebilir ve yatırım yapılabilir projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Odağımız, gerçek ihtiyaçlara dokunan, pazarda karşılığı olan ve küresel ölçekte büyüyebilecek çözümler ortaya koymak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
