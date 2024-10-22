Üye Girişi
Haberler

Çitgöl'de 20 Dekar Jeotermal Isıtmalı Modern Sera Projesi Tamamlandı

Çitgöl'de 20 Dekar Jeotermal Isıtmalı Modern Sera Projesi Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı çerçevesinde Çitgöl beldesinde iki genç yatırımcı tarafından inşa edilen 20 dekar jeotermal ısıtmalı modern seraların yapımı tamamlandı. Proje için Bakanlık tarafından %50 hibe destek sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı (KKYDP) 14.3 Etap projeleri arasında yer alan ve Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde 20 dekar jeotermal ısıtmalı modern seraların yapımı tamamlandı.

Çitgöl beldesinde ikamet eden iki genç yatırımcı tarafından gerçekleştirilen projelerin hak ediş kontrolü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapıldı. 20 dekarlık bir alanda üretime geçecek seralara Bakanlık tarafından yüzde 50 hibe sağlanarak yatırımcılara yaklaşık 6 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı. Böylelikle Çitgöl bölgesinde KKYDP'nin daha önceki etaplarından yapılan 50 dekarlık modern sera alanı yeni yapılan yatırımlarla 70 dekara çıkarılmış oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Çitgöl Tarım Yaşam

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.