'Çirkin Kral' kilosu 60 liradan satıldı - Haberler

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'Çirkin Kral' kilosu 60 liradan satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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'Çirkin Kral' kilosu 60 liradan satıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde 'Çirkin Kral' adı verilen iskorpit balığı kilosu 60 liradan satıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde 'Çirkin Kral' adı verilen iskorpit balığı kilosu 60 liradan satıldı.

Erdek'in Şahinburgaz Mahallesi tarafında yakalanan ve dip balığı olan 'Çirkin Kral' adı verilen iskorpit balığı Bandırma Balık Hali'nde satışa sunuldu. Balıkların kilosunun 60 liradan satıldığını belirten balıkçı Sezgin Acar, "Erdek Şahinburgaz tarafından yakalanan ve 'Çirkin Kral' adı verilen iskorpit balıklarını tezgahımızda satışa sunduk. Kilosu 60 liradan alıcı buluyor. Görüntüsünün altında mükemmel bir et var. Fosforu çok yüksek bir balık. Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Göründüğü gibi bir balık değil çok lezzetli" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Çirkin Kral, Balıkesir, Ekonomi, Haberler

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