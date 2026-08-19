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Unitree hisseleri ilk günde yüzde 460 değer kazandı

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Çinli robot üreticisi Unitree, Şanghay Borsası'nda halka arzının ilk gününde hisseleri yüzde 460 artışla işlem gördü. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaşırken, elde edilen gelir robot araştırmalarına harcanacak.

Çinli robot üreticisi Unitree'nin hisseleri, Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başladığı ilk günde halka arz fiyatına göre yüzde 460 değer kazandı.

Unitree hisseleri, Şanghay Borsası'nda teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Star Market endeksinde halka arz fiyatı olan 150,8 yuanın (22,3 dolar) yüzde 460 üzerinde, 845 yuandan (125,3) işlem gördü.

Gündüz seansında 1100 yuana (163,1 dolar) kadar çıkan hisse değeri daha sonra bir miktar gerilese de günü önemli kazançla kapattı.

40 milyon 450 bin adet hisseyi halka arz eden şirketin piyasa değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arzdan elde edilen gelirin, akıllı robot modelleri ve donanımları alanındaki araştırma geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve imalat altyapısı geliştirme faaliyetlerine harcanacağı belirtildi.

2016 yılında Çin'in Hangcou şehrinde kurulan Unitree, dört ayaklı ve insansı robotlar ile bunların motor, indüktör, sensör ve kontrol mekanizmaları gibi ana bileşenlerini üretiyor.

Çin'in önde gelen robot üreticisi olan şirket, 2025 yılında 5 bin 500'den fazla insansı robot üreterek küresel düzeyde yüzde 32 paya sahip olmuştu.

Şirketin gelirleri, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 48,5 artışla 1,15 milyar yuana (170 milyon dolar) ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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