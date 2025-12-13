Haberler

Çin'de 2025 yılı sinema gişe hasılatı 7 milyar doları aştı

Güncelleme:
Çin Film İdaresi, 2023 yılı itibarıyla sinema gişe hasılatlarının 50 milyar yuana ulaşarak 7 milyar doları aştığını açıkladı. Yerli yapımlar toplam hasılatın yüzde 81,9'unu oluştururken, 'Ne Zha 2' gibi filmler büyük başarı elde etti.

Çin'de bu yıl sinemalarda elde edilen gişe gelirlerinin 7 milyar doları aştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Film İdaresi, bu yılın sinema gişe hasılatının 13 Aralık itibarıyla 50 milyar yuana (7,08 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri, toplam hasılatın yüzde 81,9'unu oluştururken gişede 100 milyon yuan (14,1 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33'ü yerli yapımlar oldu.

Animasyon filmi "Ne Zha 2", komedi filmi "Çin Mahallesi Dedektifi 1900", Disney animasyonu "Zootopia 2" ve Çin'de İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki Japon işgalini anlatan tarihi filmler "Haklara Ölüm" ve "Bağlarından Çözülmüş Kötülük", en fazla gişe hasılatı elde eden ilk 5 film arasında yer aldı.

Çin'de sinemalardaki gişe hasılatı, 2024'te 42,5 milyar yuan (o günkü kura göre 5,82 milyar dolar) olmuştu.

"Ne Zha-2"nin başarısı gişe hasılatındaki artışta etkili oldu

Bu yılın başında vizyona giren fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2"nin gişedeki başarısı bu yılın sinema hasılatındaki genel artışta etkili oldu.

Çin'de 29 Ocak'ta gösterime giren film, 2,2 milyar doları aşan bilet satışlarıyla Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi olmanın yanı sıra dünya genelinde de tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasına girmişti.

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın uyarlaması olan animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha (Nı Ca)" adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
