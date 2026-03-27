Çin'de sanayi şirketlerinin karı yılın ilk 2 ayında yüzde 15,2 arttı
Çin'deki sanayi şirketlerinin karı, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki işletmelerde ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 15,2 oranında yükseldi. Bu, 2025 yılı için kaydedilen genel yüzde 0,6'lık artışı da aşarak ekonomik bir iyileşmeyi işaret ediyor.
Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 arttı.
Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.