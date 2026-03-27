Haberler

Çin'de sanayi şirketlerinin karı yılın ilk 2 ayında yüzde 15,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'deki sanayi şirketlerinin karı, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki işletmelerde ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 15,2 oranında yükseldi. Bu, 2025 yılı için kaydedilen genel yüzde 0,6'lık artışı da aşarak ekonomik bir iyileşmeyi işaret ediyor.

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, geçen seneki düşük artışın ardından bu yılın ilk 2 ayında güçlü performans gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 arttı.

Karlılıkta 2 ayda kaydedilen yükseliş, 2025 genelindeki yüzde 0,6'lık artışın üzerine çıktı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

