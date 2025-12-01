Haberler

Çin Merkez Bankası'ndan Kripto Para Uyarısı: Piyasalarda Düşüş Yaşanıyor

Güncelleme:
Çin Merkez Bankası, stablecoin'ler başta olmak üzere kripto varlıkların risklerine dikkat çekerek, sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi. Bu açıklama sonrasında Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) özellikle "stablecoin"ler başta olmak üzere kripto varlıklara ilişkin riskleri yeniden gündeme getirerek, bu alanda denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

PBoC, dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, özellikle stablecoinlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekti. Çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kripto paralarda sert düşüşler yaşanıyor

Bu gelişmelerle, Kripto para piyasasının toplam değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatındaki düşüş son 24 saatte yüzde 5'i aştı. Karar öncesi 92 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, karar sonrası 85 bin 604 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'da da benzer bir seyir izlendi. Karar sonrası Ethereum 3 bin 53 dolardan 2 bin 806 dolara kadar düştü.

ABD merkezli düzenleyici gelişmelerin etkisi devam edecek

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin kripto para ticareti ve madenciliğini yasaklamış olsa da son dönemde iki önemli dinamiğin öne çıktığını belirtti.

İlk olarak Çin Merkez Bankasının stablecoin'lere yönelik risk uyarılarını artırdığını ve AML–KYC standartlarının karşılanmadığına dikkat çektiğini bildiren Eşelioğlu, bu yaklaşımın ülkenin finansal istikrarı önceleyen politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Eşelioğlu, ikinci olarak Hong Kong'da daha açık bir düzenleyici çerçeve bulunmasına rağmen Pekin'in bazı tokenizasyon projeleri ve kurumsal stablecoin girişimlerine müdahale ettiğini belirterek, bu adımların bölgedeki faaliyetlerin sıkı şekilde kontrol edildiğini gösterdiğini kaydetti. Ayrıca Eşelioğlu Çin'in dijital yuan projesini hızla genişlettiğini ve para biriminin halihazırda yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştığını dile getirdi.

Çin'den gelen her açıklama, piyasada risk iştahı üzerinde kısa vadeli etki oluşturabiliyor

Eşelioğlu, "Çin kripto varlıklara karşı yasaklayıcı ve temkinli duruşunu sürdürürken, bir taraftan da dijital para altyapısını güçlendirmeye devam etmesiyle kripto varlıklara karşı merkezileştirilmiş bir alternatif oluşturmaya odaklanmış durumda." dedi.

Çin Merkez Bankası'nın kripto paraların ve stablecoin'lerin yasal ödeme aracı olmadığı yönündeki açıklamasının küresel piyasalarda bir belirsizlik algısına sebep olduğunu vurgulayan Eşelioğlu, "Çin gibi bir süper güçten gelen her açıklama, piyasada risk iştahı üzerinde kısa vadeli etki oluşturabiliyor. Bitcoin'deki geri çekilmede de Çin'den yapılan açıklamaların etkili olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Eşelioğlu ancak Çin'in kripto varlıklara yönelik bu tutumunun yeni olmadığını kaydetti. Bu tutumun 2021'den bu yana süregelen bir politika çerçevesinin devamı niteliği taşıdığını vurgulayan Eşelioğlu, "Bu nedenle fiyat üzerindeki etki kısa vadeli piyasa reaksiyonu olarak değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paralar, küresel makroekonomik koşullar ve ABD merkezli düzenleyici gelişmeler tarafından şekillenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
500
