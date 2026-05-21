Çin menşeli bazı kaynak makinelerinin ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli bazı kaynak makinelerinin ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlemin nihai gözden geçirme soruşturmasını başlattı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre konuya ilişkin başvuru, yerli üretici Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapıldı. Alnal Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ, Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret AŞ, Zenweld Kaynak ve Kesme Ekipmanları AŞ, Kolarc Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Işık Kaynak Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Nuriş Teknoloji Makine Sanayi Ticaret AŞ de başvuruya destek verdi.

Bu kapsamda, Çin menşeli "yalnız aksesuarları hariç net 13 kilogram ve altındaki kaynak makineleri" ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
