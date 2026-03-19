Haberler

Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli gıda maddelerini öğütücülere ve karıştırıcılara mahsus bıçak ve kesici ağızların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açtı. Yerli üretici Afs Bıçak'ın başvurusu üzerine yapılan incelemeler sonucunda yeterli bilgi ve belgeler bulundu.

Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Afs Bıçak ve Kalıp San. Tic. Dış Tic. Ltd. Şti'nin başvurusunun ardından yapılan inceleme sonucunda, soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

