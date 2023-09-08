Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Kömürü Geçti

Çin'in kümülatif kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi bu yılın ilk yarısı itibarıyla 1,32 milyar kilovata ulaşarak ilk kez kömür enerjisini geçti.

NANJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre Çin'in kümülatif kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi bu yılın ilk yarısı itibarıyla 1,32 milyar kilovata ulaşarak ilk kez kömür enerjisini geçti.

Çin, geçtiğimiz on yılda enerji tüketim yapısını sürekli olarak geliştirdi ve enerji verimliliğini artırdı. İdarenin başkanı Zhang Jianhua, 5-7 Eylül tarihlerinde Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen 2023 Uluslararası Enerji Dönüşümü Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkenin fosil dışı enerji tüketimindeki payının 2012 yılındaki yüzde 9,7 seviyesinden 2022 yılında yüzde 17,5'e yükseldiğini söyledi.

Hem elektrik tedariki hem de temiz enerji üretimi için dünyanın en büyük sistemlerini kuran Çin, hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji, biyokütle enerji üretimi ve inşa halindeki nükleer enerji ölçeği açısından uzun yıllardır dünya çapında zirvede yer alıyor.

Ulusal Enerji İdaresi, Jiangsu eyaleti halk idaresi ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen forum, küresel enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele almak üzere yurtiçi ve yurtdışından hükümet yetkilileri, sektörün önde gelenleri ve iş dünyası liderleri de dahil olmak üzere 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.