Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Artıyor

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Yeşil kalkınma çabalarını sürdüren Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi bu yılın ilk 10 ayında önemli artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla ülkedeki kurulu güneş enerjisi kapasitesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 540 milyon kilovata ulaşırken, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi de yine aynı dönemde yüzde 15,6 artışla yaklaşık 400 milyon kilovat oldu.

İdare, ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artışla yaklaşık 2,81 milyar kilovata ulaştığını söyledi.

Çin, düşük karbonlu ve yeşil kalkınma arayışını sürdürürken, yıllar içinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdı.

Verilere göre, ilk 10 ayda ülke genelinde güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren büyük enerji şirketleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71,2 artışla toplam 269,4 milyar yuan (yaklaşık 37,86 milyar ABD doları) yatırım yaptı.