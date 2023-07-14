Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Arttı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin toplam kurulu yeni enerji kapasitesi, 500.000 kilovatlık bir fotovoltaik projenin şebekeye bağlanmasıyla 50,26 milyon kilovata ulaştı. Bölgedeki yeni enerji kapasitesi, toplam kurulu enerji kapasitesinin yüzde 41'ine karşılık geliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hami kentine bağlı Nom Kasabası'nda bulunan bir fototermal enerji santrali görülüyor, 22 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Gao Han/Xinhua)

URUMQI, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin toplam kurulu yeni enerji kapasitesi, Perşembe günü 500.000 kilovatlık bir fotovoltaik projenin şebekeye bağlanmasının ardından 50,26 milyon kilovata ulaştı.

Çin Devlet Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki kurulu yeni enerji kapasitesinin bölgenin toplam kurulu enerji kapasitesinin yüzde 41'ine karşılık geldiği belirtildi.

Şirket bu yılın ilk yarısında Xinjiang'ın yeni enerji güç kaynağı ve destekleyici güç şebekelerine 36,36 milyar yuandan (yaklaşık 5,08 milyar ABD doları) fazla yatırım yapıldığını belirtti. Bu yatırımlar bölgenin ekonomik büyümesini yaklaşık 1,85 yüzde puan oranında artırdı ve 2.700 civarında yeni istihdam yarattı.

Yeni enerji elektriğinin tüketimine güçlü destek sağlayan 750 kV gücündeki elektrik şebekesi şimdiye kadar Xinjiang'da il düzeyindeki 14 şehri kapsadı. Bu elektrik Çin'in doğusundaki şehirlere de iletildi.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biri.