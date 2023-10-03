Çin'in Shanxi eyaletinde kömür üretimi artıyor

Çin'in kömür zengini Shanxi eyaletinde tedariki güvence altına almak için üretimi artırma çabaları sürerken, eyaletin ham kömür üretimi yılın ilk sekiz ayında 900 milyon tona yaklaştı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Gujiao kentinde bulunan Shanxi Kok Kömürü Xishan Kömür Elektrik Grubu Limited Şirketi'neait Malan kömür madeninin komuta merkezinde çalışan görevliler, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Xuetao/Xinhua)

TAİYUAN, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kömür zengini Shanxi eyaletinde tedariki güvence altına almak için üretimi artırma çabaları sürerken, eyaletin ham kömür üretimi yılın ilk sekiz ayında 900 milyon tona yaklaştı.

Eyalet istatistik bürosuna göre, ülkenin en büyük kömür üretim bölgesi olan Shanxi'deki kömür üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 898 milyon tonu aştı ve Çin'in toplam üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Kömür üretim verimliliğini artırmak için 48 akıllı kömür madeni inşa eden ve 1.200'den fazla akıllı maden çıkarma noktasına sahip olan eyalet, Çin endüstrisinin akıllı ve dijital gelişimine öncülük ediyor.

Shanxi'de sadece geçen yıl 1,3 milyar tondan fazla kömür üretildi. Eyalet, 2023 yılı için yaklaşık 1,37 milyar ton kömür üretmeyi hedefliyor.