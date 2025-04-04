Çin'in Gümrük Vergisi Kararı Petrol Fiyatlarını Düşürdü

(ANKARA) - Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine karşılık vermesinin ardından petrol fiyatları, yüzde 8 oranında düşüşe geçerek 2021'de koronavirüs pandemisinin ortalarından bu yana en düşük kapanışı yapma yolunda ilerlemeye başladı.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump'ın, gümrük vergilerini bir asırdan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından birçok ülkenin buna karşılık vermesi beklenirken gelişmeler dünya finansal piyasalarında büyük çöküşe yol açtı.

Brent vadeli işlemlerde bugün 5,30 dolar, yani yüzde 7,6 düşüş kaydedilirken varil başına petrol fiyatı 64,84 dolara geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 5,47 dolar, yani yüzde 8,2 kaybederek 61,48 dolara düştü. Her iki gösterge de yüzde bazında son iki yılın en büyük haftalık düşüşlerine doğru ilerliyor.

Petrol satışını körükleyen bir diğer faktör, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin, OPEC+ olarak bilinen grubun, üretim artışlarını hızlandırma kararıydı. OPEC+, Mayıs ayında günlük 411 bin varil (bpd) daha fazla petrolü piyasaya sürmeyi hedefliyor, bu da daha önce planlanan 135 bin bpd'lik artıştan çok daha yüksek.

Petrol, gaz ve rafine ürünlerinin ithalatı, Trump'ın yeni tarifelerinden muaf tutuldu, ancak bu politikalar enflasyonu körükleyebilir, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Goldman Sachs analistleri, Brent ve WTI için Aralık 2025 hedeflerini her birini 5 dolar düşürerek sırasıyla 66 ve 62 dolara revize etti.