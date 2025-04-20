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Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,6 Arttı

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Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 14,6 oranında artarak 3,43 milyar kilovata ulaştı. Termik ve nükleer santrallerde de artış yaşanırken, yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinde önemli artışlar gözlemlendi.

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk 3 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 14,6 arttığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Mart 2025 döneminde 3,43 milyar kilovata ulaştı.

Bu dönemde termik santrallerden elektrik üretim kapasitesi yüzde 3,9, nükleer santrallerden yüzde 6,9 arttı.

Yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 43,3, rüzgar enerjisinden ise yüzde 17,2 artış kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 24,8 arttı.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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