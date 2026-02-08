Haberler

Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak 2026 itibarıyla döviz rezervlerinin önceki aya göre 41,2 milyar dolar artışla 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Artış, ABD doları endeksindeki düşüş ve küresel finansal varlık fiyatlarındaki yükselişle ilişkili.

Çin'in döviz rezervlerinin ocak ayında 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ocak sonunda önceki aya göre 41,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 399 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri önceki aya kıyasla yüzde 1,23 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor