Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 357 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin değerinin, 2025 yılı sonunda 3 trilyon 357 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Aralık 2025 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, aralık sonunda, bir önceki aya göre 11,5 milyar dolar artarak 3 trilyon 357 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerin değeri kasım ayına kıyasla yüzde 0,34 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, aralık ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.