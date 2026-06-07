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Çin'in döviz rezervleri mayısta 3 trilyon 442 milyar dolara ulaştı

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Çin'in döviz rezervleri, mayıs ayında bir önceki aya göre 31,7 milyar dolar artarak 3 trilyon 442 milyar dolara ulaştı. Artışta dolar endeksi ve küresel varlık fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Çin'in döviz rezervi varlıklarının mayıs ayında 3 trilyon 442 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mayıs 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mayıs sonunda, bir önceki aya göre 31,7 milyar dolar artarak 3 trilyon 442 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, nisana kıyasla yüzde 0,93 artış kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada, mayısta ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak arttığı, döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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