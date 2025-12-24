Haberler

Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Güncelleme:
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Bohay Denizi'nde yeni bir petrol rezervi keşfettiğini açıkladı. Çinhuangdao 29-6 sahasında tespit edilen 100 milyon ton ham petrolün günlük çıkışı 370 ton olarak öngörülüyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni petrol rezervi bulundu.

Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor.

Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.

CNOOC, ???????Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
