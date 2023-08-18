Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de devam eden yedinci Çin-Güney Asya Fuarı, 85 ülke ve bölgeden 30.000'den fazla katılımcı, temsilci ve misafirin çevrimiçi ve fiilen katılımını sağladı. Bazı katılımcılar fuarla ilgili görüşlerini paylaştı.

1. Çin-Güney Asya Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de devam eden yedinci Çin-Güney Asya Fuarı, 85 ülke ve bölgeden 30.000'den fazla katılımcı, temsilci ve misafirin çevrimiçi ve fiilen katılımını sağladı.

Bazı katılımcılar Çarşamba günü başlayan beş günlük fuarla ilgili görüşlerini paylaştı.

" Kunming'i Çin-Güney Asya Fuarı'na katıldığımız birçok kez ziyaret ettik. Kunming fuarının giderek büyüdüğüne tanık olduk ve Yunnan idaresinden, halkından ve organizatörlerden büyük destek gördük. Fuarımız süresince çok keyifli bir konaklama oldu. Çinli iş insanlarıyla ortak bir girişimde bulunmak için iyi bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz."

"Bu fuar çok iyi. Ürünlerimizi satmak için iyi bir platform."

"Daha önce gitmediğim farklı ülkelerin kültürlerini deneyimleme fırsatı buluyorum. ve çok farklı insanlarla tanışıyoruz. Bunun giderek daha da iyi olacağını düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)