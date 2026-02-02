Haberler

Çin'in gemi imalatı 2025'te dünya lideri olmayı sürdürdü

Güncelleme:
Çin, 2025'te gemi imalatı alanında yüzde 11,4'lük bir artışla dünya çapında ilk sırada yer aldı. Ülkenin imalatı, küresel çıktının yüzde 56'sını oluştururken, yeni ve bekleyen siparişlerde de yüksek paylara sahip.

Çin'in gemi imalat sanayisi, ürettiği toplam çıktı ile yeni ve bekleyen siparişler bakımından sahip olduğu paylarla 2025'te dünyada ilk sırada yer aldı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ülkenin gemi imalatı çıktısı 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 11,4 artışla 53,69 milyon tona ulaştı.

Çin'in imalatı küresel çıktının yüzde 56'sını oluştururken, 274,42 milyon tonu bulan bekleyen siparişler yüzde 66,8, 107,82 milyon tonu bulan yeni siparişler ise yüzde 69 küresel paya ulaştı.

Çin, 16 yıldır küresel gemi imalatında lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
500

