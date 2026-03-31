Çin'de ekonomik aktivite martta yeniden genişleme seyrine girdi

Güncelleme:
Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2026'nın ilk 2 ayında yaşanan daralmanın ardından martta yeniden genişleme kaydetti. İmalat sanayi PMI değeri 51,4'e yükselirken, imalat dışı PMI da 50,1'e çıkarak genişleme seyrine girdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak 51,4'e yükseldi. İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi 1,8 puan artarak 51,4'e, üretim alt endeksi ise 3 puan artarak 51,6'ya çıktı.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,3'e, şubatta ise 0,3 puan azalarak 49'a gerilemişti.

UİB İstatistikçisi Huo Lihui, imalat aktivitesindeki belirgin artışta, şirketlerin Bahar Bayramı tatilinin ardından iş başı yapmasıyla üretimin hızlanmasının yanı sıra pazardaki hareketlenmenin de etkisinin olduğu değerlendirmesini yaptı.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de martta 0,6 puan artarak 50,1'e yükseldi ve yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamıştı. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e düşmüş, şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürmüştü.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar