Haberler

Çin, İngiltere'nin Rusya'ya destek gerekçesiyle Çinli şirketlere yaptırımlarına karşı çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki askeri katkılara ilişkin Çin şirketlerine uyguladığı yaptırımlara uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı, yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Çin, İngiltere'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın savaş kapasitesini güçlendirmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle Çin şirketlerini yaptırım kapsamına almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'yı bahane olarak kullanarak Çin şirketlerine uyguladığı yaptırımlar için Birleşmiş Milletlerden yetki almadığı, bunun uluslararası hukukta yerinin olmadığı belirtildi.

Çin'in Ukrayna krizinde askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde denetleyerek kısıtladığına dikkat çekilen açıklamada, Pekin yönetiminin yaptırımları onaylamadığı ve karşı çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'ye, iki ülke ilişkilerinin olumlu gelişimini göz önüne alarak Çinli şirketlere getirdiği yaptırımları kaldırma çağrısı yapılırken Çinli şirketlerin meşru hakları ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kapasitesini güçlendirmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle aralarında bazı Çinli şirketlerin de bulunduğu kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme