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Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli etil asetat ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi. Yerli üretici Adokim Kimya'nın başvurusu üzerine başlatılan soruşturma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuna istinaden söz konusu ürüne yönelik damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yapılan inceleme sonucu soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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