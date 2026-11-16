Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de sanayi üretimi ihracatla artarken iç talep zayıflığı yatırımı baskılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de ekimde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarken sanayi üretimi yüzde 4,5 yükseldi. Yılın 10 ayında sabit sermaye yatırımları yüzde 8,1 azaldı; gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 geriledi.

Çin'de ekimde sanayi üretimi ihracattaki ivmeye bağlı artışını sürdürürken zayıflayan iç talep, tüketimdeki durgunluk ve yatırımlardaki azalmayla etkisini göstermeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın 10 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarken eylüldeki yüzde 1,1'lik artışın gerisinde kaldı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yüzde 4,5 artış ile eylüldeki yüzde 5,2'lik yükselişin gerisinde kalsa da yukarı yönelimini sürdürdü.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep, sanayi üretimini destekledi.

Yatırımlardaki gerileme sürüyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın 10 ayında yüzde 8,1 azalarak, 9 aydaki yüzde 7,2'lik düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen gerilemenin etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 azalırken ilk 9 aydaki yüzde 20,6'lık düşüşe kıyasla daha hızlı geriledi.

Ülkede eylülde yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Kaynak: AA
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar

Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar
Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı

Kabin ekibine kabus yaşattı: Uçak iner inmez gözaltına alındı

Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı

Her gören aynı yorumu yapıyor

Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında