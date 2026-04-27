Çin'de sanayi şirketlerinin karları martta yüzde 15,8 arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, martta yüzde 15,8 artarak 6 aydaki en yüksek artışı kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,93 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı.

Karlılıktaki artış, ilk iki aydaki yüzde 15,2'lik yükselişin üzerine çıkarken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrek genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış gösterdi.

Makina ve donanım imalatındaki karlılık artışa öncülük etti

Bu dönemde makine ve donanım imalatı karlılıktaki artışa öncülük etti. Sektörde karlılık ilk çeyrekte yıllık yüzde 21 artarken, toplam kar artışının yüzde 33,7'sini oluşturdu.

Elektronik imalatındaki karlılık yüzde 124,5, demir yolu, gemi, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 16,7, yüksek teknoloji imalatında yüzde 47,4 arttı.

Yapay zeka ve yarı iletkenlerle bağlantılı sanayi kollarındaki gelişim, fiber optik, optoelektronik donanımlar ile görüntüleme cihazları imalatındaki karlılığı yükseltti.

Akıllı ürünlere olan talebin büyümesi akıllı dron ve diğer akıllı tüketici ürünleri imalatında karlılık artışına etki etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu