Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değişmeden kalırken, 1 yıllık oran yüzde 3, 5 yıllık oran ise yüzde 3,5 olarak belirlendi. Bu oranlar, kurumsal ve emlak kredileri için referans niteliği taşıyor.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
