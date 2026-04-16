Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Güncelleme:
Çin'de konut satışlarındaki azalma nedeniyle fiyatların düşüşü mart ayında da sürdü. Yeni konut fiyatları büyük şehirlerde yıllık bazda gerileyerek, emlak sektöründeki sorunların devam ettiğini gösteriyor. Merkez hükümetin teşvik politikalarına rağmen, piyasa henüz toparlanmadı.

Çin'de konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak fiyatlardaki düşüş martta da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Mart 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 2,2, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,3, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 4 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,7 artarken şehir, birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 6,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,4 geriledi.

Yeni konut fiyatları Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi. Yatırımlar, 2026'nın 3 ayında da yüzde 11,2 azaldı.

Merkezi hükümet konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken, yerel yönetimler konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
