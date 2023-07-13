Çin'de Karbondioksit İletim Boru Hattı Kullanıma Açıldı

Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grubu) tarafından 11 Temmuz'da Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir karbondioksit iletim boru hattı kullanıma açıldı. 109 kilometre uzunluğundaki boru hattı, her yıl petrolle yer değişimi ve depolama amaçlarıyla Sinopec Qilu Petrokimya Şirketi tarafından yakalanan 1,7 milyon ton karbondioksiti, Shengli Petrol Sahası'nın yeraltı rezervuarına taşıma kabiliyetine sahip. Taşınan karbondioksit, petrol kazanımını arttırırken aynı zamanda karbondioksitin jeolojik depolanmasını da sağlıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor. (XHTV)