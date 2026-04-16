Çin, insansız kargo uçağı "HH-200"ün deneme uçuşunu gerçekleştirdi

Güncelleme:
'HH-200' insansız kargo uçağı, Şaanşi eyaletinde başarıyla deneme uçuşu gerçekleştirdi. Uçak, 1,5 ton yük taşıma kapasitesine ve 2 bin 360 km menzile sahip.

Çin'de ticari hava taşımacılığında kullanılmak üzere tasarlanan insansız kargo uçağı "HH-200"ün deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kamuya ait Çin Havacılık Sanayisi Şirketine (AVIC) bağlı Şian Hava Aracı Endüstrisi Grubu tarafından bağımsız geliştirilen insansız kargo uçağının deneme uçuşu, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Puçıng ilinde yapıldı.

"HH-200"ün tüm sistemlerinin normal çalıştığı, uçuş irtifasının stabil kaldığı ve tüm test manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

12,2 metre uzunluğunda ve 16,8 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı insansız uçak, 18 metreküpe kadar genişletilebilen 12 metreküplük yükleme alanı ile 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

"HH-200", saatte 310 kilometre seyir hızıyla 2 bin 360 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor.

Hizmet ömrünün 50 bin saat uçuş ve 15 bin kalkış-iniş olması hedeflenen uçağın ton başına kargo taşıma maliyetini kilometrede 4,7 yuana (68 sent) düşüreceği hesaplanıyor.

AVIC, daha önce hava taşımacılığı için geliştirdiği 700 kilograma kadar yük taşıyabilen "HH-100" ve 2 tona kadar yük nakledebilen "TP-2000" insansız kargo uçağı modellerinin test uçuşlarını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
