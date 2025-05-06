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Çin'de Hizmetler Sektörü Ekonomik Gerileme Yaşıyor

Çin'de Hizmetler Sektörü Ekonomik Gerileme Yaşıyor
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Nisan ayında Çin'deki hizmetler sektöründe ekonomik aktivite, ABD ile yaşanan gümrük tarifeleri gerilimi nedeniyle yavaşlama belirtileri gösterdi. Caixin'in Hizmetler PMI endeksi 50,7 olarak kaydedildi, bu da Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

Çin'de hizmetler sektöründe ekonomik aktivite, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle yavaşlama işareti verdi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda önceki aya göre 1,2 puan azalarak 50,7 oldu.

İki ülke arasındaki tarife restleşmesinin yarattığı belirsizlik ortamı hizmetler sektöründe ekonomik aktivitenin Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı.

Her ne kadar gümrük vergileri hizmetler ticaretini kapsamasa da mal ticaretindeki ek tarifeler girdi maliyetlerini artırmasının yanı sıra sebep olduğu ekonomik belirsizlikler nedeniyle de sektörü olumsuz etkiledi.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi ise nisanda 0,2 puan azalarak 50,1'e gerilemişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Başkan Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar yükseltmiş, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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