Çin'de Filipinli havayolu şirketine Airbus teslimatı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Filipinli havayolu şirketine teslim edilen Airbus'ın Tianjin'deki (FAL Asya) son montaj hattından çıkan bir A320neo uçağı, 29 Haziran 2023. Airbus, Tianjin Belediyesi'nde montajı tamamlanan bir uçağı ilk kez bir Filipinli havayolu şirketine teslim etti. Cebu Pasifik Havayolları, artan hava yolculuğu talebini karşılamak üzere Airbus'ın Tianjin'deki son montaj hattından (FAL Asia) 188 yolcu kapasiteli bir A320neo uçağını Perşembe günü teslim aldı. (Fotoğraf: Xinhua)