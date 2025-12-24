Çin'de elektrik tüketimi kasımda yüzde 6,2 arttı

Çin'de elektrik tüketimi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, kasımda elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 835,6 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,9 artışla 11,3 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,4 artışla 565,4 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 10,3 artışla 153,2 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 9,8 artışla 105,7 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 9,46 trilyon kilovatsaate ulaştı.