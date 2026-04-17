Çin'de 7 internet platformuna "gıda güvenliği ihlalleri" nedeniyle para cezası kesildi

Çin'de 7 internet platformuna, lisansız işletmelere yer vererek gıda güvenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında yemek siparişi uygulamaları Meituan ve Taobao Shanguo, gıda ürünleri perakende satış sitesi Pinduoduo ve gıda ürünlerinin de alınıp satılabildiği e-ticaret siteleri Taobao, TMall ve JD.com'un da olduğu 7 internet platformuna, toplam 3,6 milyar yuan (530 milyon dolar) para cezası kesti.

Soruşturmada söz konusu şirketlerin, platformları üzerinden faaliyet yürüten satıcıların ve işletmelerin lisanslarını gerektiği gibi denetlemedikleri ve bu suretle e-ticaret yasasını ve gıda güvenliğiyle ilgili yasa ile düzenlemeleri ihlal ettikleri tespit edildi.

SAMR, ayrıca ilgili şirketlerin yasal temsilcileri ile gıda güvenliğinden sorumlu yetkililerinin, toplam 19 milyon 687 bin yuan (2,89 milyon dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

Platformunda pasta ve hamur mamulleri satan 9 bin 463 lisansız işletmenin bulunduğu tespit edilen Pinduoduo, ayrıca 9 ay süreyle bu tür ürünler satan yeni satıcılara yer vermeme cezası aldı.

Cezalar, bugüne dek Çin'de internet platformlarına gıda güvenliği sorunları nedeniyle verilen en yüksek para cezaları oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
