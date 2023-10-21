Çin-Avustralya Ekonomik İşbirliği Hakkında Konuşma

Çin'in Kanberra Büyükelçisi Xiao Qian, Çin-Avustralya ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. İkili ilişkilerin karşılıklı faydaya dayalı olduğunu belirten büyükelçi, madencilik, tarım, eğitim, turizm gibi alanlardaki işbirliğinin verimli olduğunu ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi yeni alanlarda işbirliğinin büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

TARİH: 18 Ekim 2023

1. Avustralya parlamentosundan çeşitli görüntüler

2. Çin'in Kanberra Büyükelçisi Xiao Qian'ın konuşma yaparken çeşitli görüntüleri

Çin'in Kanberra Büyükelçisi Xiao Qian, Çin-Avustralya ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin sadece iki ülke ve halklarına değil, aynı zamanda bölge ve dünyaya da fayda sağlayacağını belirtti.

Xiao, Kanberra Network Günü 2023 ve Avustralya Çin İş Konseyi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla Çarşamba günü yaptığı konuşmada, ikili işbirliğinin, belirsizliklerin olduğu dünyada kalkınma için risksiz bir ortam yaratacağına inandığını ifade etti.

Çin-Avustralya ilişkilerinin istikrar ve gelişme açısından önemli bir aşamada olduğunu belirten Xiao, "Diplomatik, ekonomik, eğitim, parlamenter ve alt ulusal etkileşimler de dahil olmak üzere birçok alanı kapsayan çeşitli düzeylerde ziyaret ve temaslara kademeli olarak yeniden başladık ve ilişkilerimizde olumlu ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Xiao, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Çin'e yapacağı ziyaretin yıllardır süregelen ikili ilişkilerin geleceği için sağlam bir temel oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Çin ve Avustralya arasında diplomatik ilişkiler 21 Aralık 1972'de kuruldu.

İkili ilişkilerinin karşılıklı faydaya dayalı bir nitelik taşıdığını belirten büyükelçi, iki ülke arasında madencilik, tarım, eğitim, turizm gibi alanlardaki mevcut işbirliğinin çok verimli olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğe bakıldığında Çin-Avustralya ekonomik ve ticari işbirliğinin geniş perspektiflere sahip olduğunu söyleyen büyükelçi, bazı yeni alanlardaki işbirliğinin altını çizerek iklim değişikliği ile mücadele ve temiz enerjinin geliştirilmesinin büyük potansiyel taşıyan alanlardan sadece ikisi olduğunu belirtti.

Avustralya Çin İş Konseyi'nin en önemli etkinliklerinden biri olan ve her yıl parlamento binasında düzenlenen Kanberra Network Günü, hükümet, siyaset ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla Avustralya-Çin iş ilişkilerinin ele alındığı bir forum.

Bu yılki etkinlik "Net Sıfıra Geçiş; İnovasyon ve Dijital Ekonomi" temasıyla Salı ve Perşembe günleri arasında düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)