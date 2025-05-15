Çin, ABD'nin Huawei Ascend Çiplerine Yönelik Yeni İhracat Kontrolü Yönergesini Eleştirdi

Çin, ABD'nin Huawei Ascend Çiplerine Yönelik Yeni İhracat Kontrolü Yönergesini Eleştirdi
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Huawei'in Ascend çiplerinin kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayan yeni yönergesinin Çinli şirketlerin haklarına zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, bu kararın küresel yarı iletken tedarik zincirini tehdit ettiğini vurguladı.

Çin, Washington yönetiminin, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayacağını bildiren yeni yönergesini eleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bu kararının ihracat kontrollerini istismar ettiğini ve Çin'in çip ürünlerine temelsiz suçlamalarla yeni kısıtlamalar getirdiğini savundu.

Kararın, Çin şirketlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ifade eden Sözcü Hı, bunun küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına büyük tehdit oluşturduğunu ve piyasa kuralları ile uluslararası ticaret düzenine zarar verdiğini vurguladı.

Hı, ABD'nin kararının, iki ülke şirketleri arasında uzun dönemli karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir işbirliğinin gelişimini olumsuz etkileyeceğini belirterek, Washington yönetimine yanlış uygulamayı derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

Çinli sözcü, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler alacaklarını kaydetti.

ABD'nin çip yönergesi

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 13 Mayıs'ta yayınladığı yönergede, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu.

Yönergede ayrıca ABD menşeli çiplerin Çinli şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmasının da potansiyel sonuçları olabileceği uyarısına yer verilmişti.

Huawei'in geliştirdiği Ascend 910 serisi çipler, ABD'li Nvidia'nın yapay zeka modellerinde kullanılan A100 çiplerine rakip olarak görülüyor.

Şirketin üretim ve geliştirilme süreçleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediği çip serisi, Çin'in bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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