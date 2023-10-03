Cihanbeyli Belediyesi 800 Aileye Kümes Hayvanı Desteği Sağladı

Cihanbeyli Belediyesi, sosyal proje uygulamaları kapsamında tarımsal ve hayvansal üretime destek olarak ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı desteği sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Kale, projenin Ziraat Odası ile birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Cihanbeyli Belediyesi sosyal proje uygulamaları kapsamında tarımsal ve hayvansal üretime destek olarak ilçedeki 800 aileye kümes hayvanı desteğinde bulundu.

"Gezen Tavuk Projesi" kapsamında kümes hayvanlarının dağıtımına katılan yapılan Belediye Başkanı Mehmet Kale, çalışmanın Ziraat Odası ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Hanım kardeşlerimizin ve gençlerimizin organik ürün üretim alışkanlığı edinmesi ve üretime katkıda bulunmaları amacıyla sosyal projelerimize bir yenisini daha ekledik. Ziraat Odamız ile ortaklaşa yürüttüğümüz Gezen Tavuk Projesi ile 800 ailemize kümes hayvanı desteğinde bulunduk. Hemşehrilerimiz elde edecekleri organik ürünler ile ev ekonomisine katkı sağlamış olacaklar. Sosyal belediyecilikteki bu faaliyetler AK Parti belediyeciliğini diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir."

Dağıtıma katılan Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut da belediye ile iyi bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek başkan Kale'ye proje için teşekkür etti.