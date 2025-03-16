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Çiftçilerin Prim Destek Ödemeleri Hakkında TZOB'dan Açıklama

Çiftçilerin Prim Destek Ödemeleri Hakkında TZOB'dan Açıklama
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılına ait prim destek ödemeleri konusunda çiftçilerden gelen yoğun talepleri değerlendirdi ve ödemelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçilerin prim destek ödemelerine ilişkin "Çiftçilerimizin 2024 yılına ait prim destek ödemeleri bazı illerde ödendi, bazı illerde halen ödemeler yapılmadı. Ödenmeyen illerdeki çiftçilerimizden bu konuda birliğimize ulaşan büyük bir talep var. Destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin prim destek ödemelerine ilişkin taleplerini, yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

"Çiftçilerimizin prim destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır"

Basın açıklamasında konuşan Bayraktar, birliklerine ulaşan çok fazla talep olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin 2024 yılına ait prim destek ödemeleri bazı illerde ödendi, bazı illerde halen ödemeler yapılmadı. Ödenmeyen illerdeki çiftçilerimizden bu konuda Birliğimize ulaşan büyük bir talep var. Destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür"

Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Henüz ödenmesine başlanmayan gübre ve mazot destek ödemeleri de en kısa sürede çiftçilerimize ödenmelidir. Türkiye'nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür. Çiftçilerimiz desteklendiği sürece, üretimi sürdürecek, bu sayede sofralarımız bereketlenmeye devam edecektir."

Tarım sektörünün yalnızda gıda üretimiyle sınırlı olmadığını aynı zamanda ekonomik ve kırsal büyümeyi sağlayan bir sektör olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin her geçen gün artan nüfusunu besleyebilmek, gıda arz güvenliğini sağlamak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için tarım sektörüne verilen destekler hayati önem taşıyor. Çiftçilerimiz, iklim değişikliği, doğal afetler, artan girdi maliyetleri ve piyasa dalgalanmalarına rağmen üretmeye devam ediyor. Üreticilerimizin bu mücadelesi, ancak yeterli destek mekanizmalarıyla sürdürülebilir" şeklinde konuştu.

Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tarım sektörüne verilen destekler, yalnızca üreticilerimizin refahını değil, aynı zamanda tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini de güvence altına alıyor. Mevcut destekleme sisteminde, ödemelerin yıl içine yayılarak parça parça ve farklı tarihlerde yapılması çiftçilerimizin, zaten yeterli olmayan ekonomik gücünü olumsuz etkiliyor. Gübre, mazot ve prim destekleri başta olmak üzere sertifikalı tohum, fide, fidan gibi tüm destek kalemleri farklı zamanlarda ödeniyor. Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri karşısında desteklere en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde destek ödemelerinin tamamlanmaması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması için destekler zamanında ve toplu olarak ödenmelidir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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