Çiftçiye aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler anlatıldı

Hayvanların aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında da bilgiler veren teknik görevliler ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajları anlattı.