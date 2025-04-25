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Çiftçilere 6,7 Milyar Lira Destekleme Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 6,7 Milyar Lira Destekleme Ödemesi Yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 6 milyar 669 milyon lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destekleme ödemeleri mazot-gübre, hububat, kırsal kalkınma yatırımları ve sertifikalı tohum kullanımı için ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin 111 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklediklerini ve "bereketin yüzyılı"na kararlı adımlarla yürüdüklerini aktaran Yumaklı, "6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira, hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.

Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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