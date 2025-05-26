Çiftçilere 3,9 Milyar Lira Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 3,9 Milyar Lira Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin lira tutarındaki küçükbaş hayvancılık destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Yumaklı, bu desteğin üreticilere önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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