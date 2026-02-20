Haberler

Çiftçilere 129,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 129 milyon 322 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları için 129 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut
