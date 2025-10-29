CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Pazarda konuşan bir vatandaş, ekonomik şartlara rağmen geçinmenin mümkün olduğunu belirterek "İdare etmeyi bilirsen geçinirsin, her şeyi karta yüklersen geçinemezsin" dedi. Haftada 1000 lira harcadığını söyleyen vatandaş, et ve diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla alabildiğini ifade etti.
- İzmir'de bir vatandaş, artan fiyatlara rağmen haftalık 1000 lira harcayarak et ve kıyma gibi ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
- Vatandaş, alışveriş alışkanlıklarının bütçesini koruduğunu ve "idare etmeyi bilirsen geçinirsin" ifadesini kullandı.
- Sosyal medyada bu açıklamalar, bazıları tarafından "gerçekçi değil" olarak değerlendirilirken, diğerleri "idareli yaşamın örneği" olarak yorumlandı.
İzmir'de pazarda yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş, artan fiyatlara rağmen geçim sıkıntısı yaşamadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Çok güzel geçiniyorum, idare etmeyi bilirsen geçinirsin. Her şeyi karta yüklersen geçinemezsin" diyen vatandaş, alışveriş alışkanlıklarının bütçesini koruduğunu söyledi.
"ET, KIYMA ALIYORUM"
Haftalık 1000 lira harcayarak ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden vatandaş, "Et, kıyma alıyorum. Markete, pazarlara gidiyorum, her şeyimi alıyorum sözleriyle yaşam standartlarını anlattı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Vatandaşın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri bu ifadeleri "gerçekçi değil" olarak değerlendirirken, kimileri de "idareli yaşamın örneği" olarak yorumladı.