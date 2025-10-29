Haberler

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu Haber Videosunu İzle
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazarda konuşan bir vatandaş, ekonomik şartlara rağmen geçinmenin mümkün olduğunu belirterek "İdare etmeyi bilirsen geçinirsin, her şeyi karta yüklersen geçinemezsin" dedi. Haftada 1000 lira harcadığını söyleyen vatandaş, et ve diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla alabildiğini ifade etti.

  • İzmir'de bir vatandaş, artan fiyatlara rağmen haftalık 1000 lira harcayarak et ve kıyma gibi ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
  • Vatandaş, alışveriş alışkanlıklarının bütçesini koruduğunu ve "idare etmeyi bilirsen geçinirsin" ifadesini kullandı.
  • Sosyal medyada bu açıklamalar, bazıları tarafından "gerçekçi değil" olarak değerlendirilirken, diğerleri "idareli yaşamın örneği" olarak yorumlandı.

İzmir'de pazarda yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş, artan fiyatlara rağmen geçim sıkıntısı yaşamadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Çok güzel geçiniyorum, idare etmeyi bilirsen geçinirsin. Her şeyi karta yüklersen geçinemezsin" diyen vatandaş, alışveriş alışkanlıklarının bütçesini koruduğunu söyledi.

"ET, KIYMA ALIYORUM"

Haftalık 1000 lira harcayarak ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden vatandaş, "Et, kıyma alıyorum. Markete, pazarlara gidiyorum, her şeyimi alıyorum sözleriyle yaşam standartlarını anlattı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Vatandaşın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri bu ifadeleri "gerçekçi değil" olarak değerlendirirken, kimileri de "idareli yaşamın örneği" olarak yorumladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binanın etrafındaki 8 bina tahliye edilerek mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 8 bina mühürlendi
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Kesin AKP; böyle konuşması için maaşa bağlamıştır

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Trampın eksozundan fırsatları olsa yaparlar

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıalperenlive:

Kadın pazar ihtiyacımı 1000 lira ile yapıyorum diyor, spi,ker et kıyma nasıl alıyorsunuz diyor, hangi pazarda et kıyma satılıyor, trol spiker kadının yanlış cevaplar vermesine sebeb oluyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

İnsanlar günde 1000 lira ile geçinemezken sen haftada 1000 lira ile geçinebiliyorsan kesin akp trolüsündür.....

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kesinlikle ne kadar aldı birde söylese

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıYakup Başaran:

Tamam da mümkünse birileri de geçinsin yaniii.Herkes mi açlıktan ölsün..Maalı yüksektir, evi kira değildir, oğlu zengindir falan filan olamaz mı?

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kira 20... 25 bin asgari ücret 22 bin beş kişilik aile bir hafta 1000 lira ile ........ geçinir

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Çotuk:

ablacım alamayanlar da var onlar ya alkol kullanıyor yada kumar oynuyor . Arkadaş var 70 bin maaş alıyor evi kira değil hala gecinemiyorum diyor çünkü her gün bahis oynuyor

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O alkolün , bağışın , genel evlerdekilerin vergisi ile belkide sana maaş geliyor olabilir

yanıt0
yanıt0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.