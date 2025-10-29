CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

İzmir'de pazarda yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş, artan fiyatlara rağmen geçim sıkıntısı yaşamadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Çok güzel geçiniyorum, idare etmeyi bilirsen geçinirsin. Her şeyi karta yüklersen geçinemezsin" diyen vatandaş, alışveriş alışkanlıklarının bütçesini koruduğunu söyledi.

"ET, KIYMA ALIYORUM"

Haftalık 1000 lira harcayarak ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden vatandaş, "Et, kıyma alıyorum. Markete, pazarlara gidiyorum, her şeyimi alıyorum sözleriyle yaşam standartlarını anlattı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Vatandaşın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri bu ifadeleri "gerçekçi değil" olarak değerlendirirken, kimileri de "idareli yaşamın örneği" olarak yorumladı.