Merkez Bankası, Yaklaşık 9 Milyar Dolarlık Rezerv Satışı Yaptı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz piyasasına yönelik adımlarına çevrildi.







Merkez Bankası'nın kararın ardından tahmini 9 milyar dolar tutarında rezerv satışı yapıldığı değerlendirilirken, Kurban Bayramı'na kadar güçlü satışların devam edebileceği ifade edildi. Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Merkez Bankası'nın kuru yönetmek için satışları sürdürebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA